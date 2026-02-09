Реклама

14:32, 9 февраля 2026Забота о себе

Врач дал несколько советов любителям есть снег

Терапевт Хаддлстон: Употребление снега может привести к обезвоживанию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

Американский терапевт Макс Хаддлстон дал несколько советов любителям есть снег. Своими рекомендациями он поделился в беседе с USA Today.

Хаддлстон предупредил, что, хотя свежий снег может выглядеть нетронутым, он может содержать частицы пыли, цветочной пыльцы и химических загрязнений. Когда снег оказывается на земле, к нему присоединяется еще больше загрязняющих веществ, особенно если поблизости есть люди и если речь идет о большом городе, предупредил врач.

Тем же, кто все-таки решился попробовать снег, он порекомендовал избегать сугробов с нарушенной целостностью. Если их взрыхляли лопатой или по ним ездили или ходили, это значит, что они могут содержать загрязняющие вещества или химикаты из автомобилей. «Избегайте снега, потерявшего своей естественный белый цвет, в том числе желтого или черного. Также избегайте первого слоя снега на поверхности — снег смешается с химикатами, которые уже находятся на земле», — заявил Хаддлстон.

Терапевт также предупредил желающих есть снег людей о возможном переохлаждении и обезвоживании. «Любое количество воды, которое можно получить при употреблении снега, не так велико, как энергия, которую вы тратите на согревание этой жидкости. Таким образом, со временем, если вы потребляете большое количество снега, теоретически это может привести к обезвоживанию организма», — рассказал врач. Он подчеркнул, что обращаться к этому способу приема воды стоит только в режиме выживания в диких условиях.

Ранее кардиолог Ирина Васильева предупредила, что чистка снега может спровоцировать развитие угрожающих жизни проблем со здоровьем. Васильева обратила внимание, что после сильных снегопадов обычно происходит всплеск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

