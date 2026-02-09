Японские фигуристы подали жалобу на пьедесталы на Олимпиаде

Японские фигуристы подали жалобу на покрытие пьедесталов на Олимпиаде

Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиумов на Олимпиаде. Об этом на своей странице в соцсети X сообщает журналист Джеки Вонг.

«Сборная Японии подала официальную жалобу на пьедесталы, то есть, на материал их поверхности», — написал Вонг. Вероятно, спортсмены остались недовольны тем, что на пьедестале во время награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов отсутствовало мягкое покрытие.

Ранее появилась информация, что американским фигуристам, выигравшим командный турнир, пришлось заново затачивать коньки из-за покрытия пьедестала. После награждения лезвия оказались повреждены. При этом перезаточка коньков приносит спортсменам дискомфорт — им нужно заново привыкать к ощущениям при катании.

8 февраля сборная США выиграла золото Олимпиады в командном турнире фигуристов. Американская команда в сумме набрала 69 очков. Серебряные медали завоевала сборная Японии, в активе которой 68 очков. Бронзовые награды достались хозяевам Олимпиады итальянцам, которые набрали 60 очков.