07:27, 10 февраля 2026Спорт

Японские фигуристы подали жалобу на пьедесталы на Олимпиаде

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиумов на Олимпиаде. Об этом на своей странице в соцсети X сообщает журналист Джеки Вонг.

«Сборная Японии подала официальную жалобу на пьедесталы, то есть, на материал их поверхности», — написал Вонг. Вероятно, спортсмены остались недовольны тем, что на пьедестале во время награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов отсутствовало мягкое покрытие.

Ранее появилась информация, что американским фигуристам, выигравшим командный турнир, пришлось заново затачивать коньки из-за покрытия пьедестала. После награждения лезвия оказались повреждены. При этом перезаточка коньков приносит спортсменам дискомфорт — им нужно заново привыкать к ощущениям при катании.

8 февраля сборная США выиграла золото Олимпиады в командном турнире фигуристов. Американская команда в сумме набрала 69 очков. Серебряные медали завоевала сборная Японии, в активе которой 68 очков. Бронзовые награды достались хозяевам Олимпиады итальянцам, которые набрали 60 очков.

