Британия исключила из санкций дочки «Лукойла»

Минфин Великобритании исключил из санкций дочерние компании «Лукойла» в Болгарии

Минфин Великобритании до августа 2026 года исключил из санкций дочерние компании «Лукойла» в Болгарии. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает РИА Новости.

После введения санкций против российской нефтяной компании в октябре 2025-го власти Британии в ноябре выдали временное разрешение на операции в стране болгарских предприятий «Лукойла». Лицензии выдали Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD, компании по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.

Изначально срок разрешений на работу истекал 14 февраля 2026 года, но в рамках последних решений их лицензии продлили до 13 августа.

«Лукойл» заявил о желании продать зарубежные активы после того, как несколько государств ввели санкции в отношении него и его дочерних компаний.

«В связи с введением ограничительных мер компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — указано в сообщении.

Первым претендентом на покупку российских активов актив стал международный трейдер Gunvor, однако США исключили одобрение такой сделки, заявив, что компания является марионеткой Кремля. Руководство трейдера опровергло такие обвинения, но вскоре после этого основной владелец, гендиректор и сооснователь Gunvor Торбьерн Торнквист решил уйти в отставку.

Всего на иностранный бизнес российского производителя претендовали около десятка компаний и бизнесменов, в том числе Exxon Mobil и бывший владелец порносайта Pornhub Бернд Бергмайр.