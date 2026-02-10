Британский самолет-разведчик заметили над Черным море

Над Черным морем пролетел британский самолет-разведчик Boeing RC-135W

Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании пролетел над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Согласно маршруту движения, судно вылетело с базы в британском городе Уоддингтон, пролетело через Европу до Черного моря. Потом самолет покружил между Крымом и Сочи и улетел обратно.

В конце января самолеты британских Военно-воздушных сил (ВВС) и самолет Военно-морских сил (ВМС) США провели разведку в Крыму и Краснодарском крае. Недалеко от Крымского полуострова были замечены самолеты: британский RC-135W Rivet Joint и американский P-8A Poseidon.

До этого самолет-разведчик ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, приземлился на авиабазе Милденхолл в Великобритании.