Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 10 февраля 2026Мир

Будущее отношений России с Сирией оценили

Эксперт Иссак: Новое руководство Сирии осознает роль России для стабильности
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Новое руководство Сирии осознает ключевую роль России в обеспечении стабильности как внутри страны, так и на региональном и международном уровнях. Об этом заявила сирийский эксперт, специалист по международным связям Адыгейского государственного университета Лиса Иссак на XV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«После смены власти в Сирии новое руководство поняло, что без участия России, как на региональном уровне, так и на международном, невозможно поддерживать стабильность и управлять ситуацией. Потому что Россия ― одна из пяти постоянных членов Совбеза ООН, которая сыграла очень важную роль в поддержании институтов власти в Сирии во времена 14-летней гражданской войны», — сказала она.

При этом Иссаак отметила, что президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа намерен выстраиваивать сбалансированные отношения как с Россией, так и с США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос об экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада из России на территорию республики не ставится уже долгое время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

    В России оценили вероятность диалога с Европой

    В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

    Россияне начали активно скупать один тип машин

    Оценено будущее российских баз в Сирии

    На Олимпиаде нашли решение проблемы с пьедесталами

    Джиган назвал падальщиками ухажеров Самойловой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok