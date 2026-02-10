Будущее отношений России с Сирией оценили

Эксперт Иссак: Новое руководство Сирии осознает роль России для стабильности

Новое руководство Сирии осознает ключевую роль России в обеспечении стабильности как внутри страны, так и на региональном и международном уровнях. Об этом заявила сирийский эксперт, специалист по международным связям Адыгейского государственного университета Лиса Иссак на XV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«После смены власти в Сирии новое руководство поняло, что без участия России, как на региональном уровне, так и на международном, невозможно поддерживать стабильность и управлять ситуацией. Потому что Россия ― одна из пяти постоянных членов Совбеза ООН, которая сыграла очень важную роль в поддержании институтов власти в Сирии во времена 14-летней гражданской войны», — сказала она.

При этом Иссаак отметила, что президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа намерен выстраиваивать сбалансированные отношения как с Россией, так и с США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос об экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада из России на территорию республики не ставится уже долгое время.