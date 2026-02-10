Дочь Снуп Догга устроила вечеринку-прощание со своим младенцем

Дочь Снуп Догга устроила вечеринку-прощание со своей 10-месячной дочерью

Дочь американского рэпера Снуп Догга, 25-летняя певица Кори Бродус, устроила вечеринку-прощание со своей 10-месячной дочерью. Кадры она опубликовала в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ).

«Часть меня ушла с тобой, моя девочка, на всю жизнь», — написала Бродус про младенца.

Уточняется, что прощание с внучкой артиста состоялось в кругу родных и близких. Бродус заранее попросила гостей отказаться от траурной одежды и прийти в яркой одежде.

1 февраля сообщалось, что почти всю свою жизнь ребенок провел в отделении интенсивной терапии, поскольку появился на свет в шестимесячном возрасте.

