Фигурант крупного допинг-скандала в России внезапно погиб. Его мог убить собственный сын в пьяном угаре

Сына 77-летнего Балахничева задержали по подозрению в убийстве отца

2 февраля появилась информация о внезапной кончине 77-летнего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.

В смерти Балахничева подозревают его 48-летнего сына Александра, который в этот день гостил у родителя. По версии следствия, между родственниками произошла ссора, в ходе которой Балахничев-младший, будучи нетрезвым, несколько раз ударил отца ножом. Пострадавшего госпитализировали, но не смогли спасти.

Известно, что Александр Балахничев является кандидатом педагогических наук и коллегой отца, работает в центре развития легкой атлетики. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сын Балахничева наблюдался у врача из-за алкоголя

Как пишет Telegram-канал «Mash на спорте», Александр последние восемь лет пытался вылечить заболевание печени, возникшее из-за ежедневного употребления алкоголя. Врачи обнаружили у мужчины проблемы с внутренними органами и повышенный уровень холестерина.

«В начале февраля он приехал в деревню Новая Купавна под Ногинском, вновь напился, словил алкогольный делирий — "белку" — и напал на отца. Проткнул ему ягодицу ножом и задел артерию», — сообщил источник.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На допросе Балахничев-младший заявил, что ничего не помнит, и не смог объяснить причину нападения. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Валентин Балахничев попал в крупный допинг-скандал в 2015 году

Россиянин занимал пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики с 1990 по 2015 год. В феврале 2015-го он покинул пост из-за разгоревшегося скандала: антидопинговое агентство WADA утверждало, что Балахничев был в сговоре с директором московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Целью сговора было сокрытие положительных допинг-проб с целью завоевания медалей на крупных соревнованиях.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Балахничева пожизненно. Россию тогда отстранили от соревнований на неопределенный срок, а семерых российских спортсменов лишили олимпийских медалей.

В 2020 году Балахничев был заочно приговорен к трем годам лишения свободы парижским судом и находился в международном розыске. Он был не согласен с решением суда и собирался обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

Однако Балахничев не оспорил вынесенный приговор, но и задержать его не могли.