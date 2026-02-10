Расписание Олимпиады на 10 февраля. За кого из россиян болеть в четвертый день Игр в Италии?

Шесть спортсменов из РФ выступят 10 февраля на Олимпиаде в Милане

Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, выступят шесть российских спортсменов. Расписание разместил Международный олимпийский комитет (МОК).

Первыми выступят лыжники Непряева и Коростелев

Савелий Коростелев и Дарья Непряева выйдут на старт спринтерских гонок классическим стилем. Женская квалификация начнется в 11:15 по московскому времени, мужская — в 11:55.

Им стоит выйти на старт и попробовать себя, потому что в спринте очень часто все непредсказуемо: падения, поломки инвентаря, и фавориты начинают вылетать Александр Панжинский Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года

Непряева неудачно выступила в первой гонке Олимпиады — скиатлоне, где упала по ходу дистанции и заняла 17-е место. Коростелев, наоборот, боролся за медали и расположился на четвертом месте. До бронзы российскому спортсмену не хватило всего полторы секунды.

В шорт-треке за Россию побегут двое

Алена Крылова — многократная победительница и призер чемпионата России и этапов Кубка России по шорт-треку. Олимпийская программа Крыловой сосредоточена на спринтерских дисциплинах. Она начнет выступление на дистанции 500 метров с 12:30 по московскому времени.

Савелий Коростелев Фото: РИА Новости

Иван Посашков — также победитель и призер этапов Кубка России. Он стартует на 1000-метровой дистанции в 13:08 по московскому времени.

Дарья Олесик продолжит выступление в санном спорте

Россиянка проведет третий заезд в 19:00 по московскому времени, четвертый — в 20:32. После двух попыток она занимает 14-е место.

Олесик — дебютант Олимпиады. Для отбора на Игры ей нужно было успеть набрать не менее 26 очков на этапах Кубка мира до середины января, с чем она успешно справилась.

Фигурист Гуменник завершит соревновательный день

Петр Гуменник Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спортсмен представит короткую программу в мужском личном турнире. На пути к выступлению фигурист столкнулся с несколькими трудностями. Сначала Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», из-за чего ему пришлось выбирать новую за три дня до выступления. Затем спортсмен застрял в сломанном автобусе по пути в Олимпийскую деревню.

Соревнования начнутся в 20:30 по московскому времени. Гуменник выступит первым.

На данный момент российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, не завоевали медалей.