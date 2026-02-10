Появилось расписание выступлений россиян на Олимпиаде на 10 февраля

Шесть российских спортсменов выступят на Олимпиаде 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, выступят шесть российских спортсменов. Расписание появилось на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские спортсмены откроют программу соревнований на Олимпиаде лыжниками. Савелий Коростелев и Дарья Непряева выйдут на старт спринтерских гонок: женская квалификация начнется в 11:15 по московскому времени, мужская — в 11:55.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

В шорт-треке за Россию побегут Алена Крылова и Иван Посашков. Женщины первым заездом преодолеют 500 метров с 12:30 по московскому времени, мужчины стартуют на 1000-метровой дистанции в 13:08.

Позже саночница Дарья Олесик продолжит выступления в женских одноместных санях: третий заезд в 19:00 по московскому времени, четвертый — в 20:32. После двух попыток она занимает 14-е место.

День завершит фигурист Петр Гуменник короткой программой в мужском личном турнире — с 20:30 по московскому времени. Он выступит первым.

На данный момент российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, не завоевали медалей.