Российская саночница дебютировала на Олимпиаде и заняла 14-е место после двух попыток

Российская саночница Олесик идет 14-й после двух попыток на Олимпиаде

Российская саночница Дарья Олесик дебютировала на Олимпиаде и заняла 14-е место после двух попыток. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Саночницы выступили в первом и втором заездах из четырех. 21-летняя Олесик показала время 1 минута 46,651 секунды. Лидирует восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц, преодолевшая трассу за 1 минуту 45,188 секунды, Второй идет ее соотечественница Мерле Фребель (+0,061 секунды), третьей — представительница Латвии Элина Бота (+0,495).

Третий и четвертый заезды саночниц пройдут 10 февраля. По итогам четырех заездов определятся обладатели медалей.

Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. В них принимают участие 13 российских спортсменов, включая Олесик. Все они выступают в нейтральном статусе. В данный момент россияне медалей не завоевали.