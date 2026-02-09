Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:02, 9 февраля 2026Спорт

Фигурист Гуменник застрял в сломанном автобусе на Олимпиаде

Фигурист Петр Гуменник опоздал в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник опоздал в Олимпийскую деревню после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года в Италии. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале.

Причиной стала поломка автобуса. Через некоторое время он выложил новое видео, в котором подтвердил прибытие на место.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

До этого Гуменника вызвали на допинг-контроль ранним утром на Олимпиаде. Спортсмен сдал тест в семь утра. Он проходил процедуру в Олимпийской деревне.

Короткая программа среди мужчин-одиночников на Олимпиаде запланирована на 10 февраля. Гуменник выступит под первым номером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Юлия Плешкова

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Скандал с фигуристом Гуменником, российский флаг на трибуне и досадное падение Непряевой. Как прошел первый день Олимпиады-2026

    «Это подлость. Я в шоке». Российский фигурист Гуменник попал в скандал на Олимпиаде. За три дня до проката ему не одобрили музыку

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    ФСБ назвала обещанную СБУ сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Стало известно об уничтожении военного объекта под Киевом

    Бабуин позарился на мороженое и чипсы россиянки в ЮАР и попал на видео

    ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна

    Российские войска продвинулись к Славянску

    Лавров рассказал о важнейших задачах России

    В российском городе участника СВО объявили неживым и лишили всех выплат

    Лавров уличил США в отклонении от договоренностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok