Фигурист Гуменник застрял в сломанном автобусе на Олимпиаде

Фигурист Петр Гуменник опоздал в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

Российский фигурист Петр Гуменник опоздал в Олимпийскую деревню после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года в Италии. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале.

Причиной стала поломка автобуса. Через некоторое время он выложил новое видео, в котором подтвердил прибытие на место.

До этого Гуменника вызвали на допинг-контроль ранним утром на Олимпиаде. Спортсмен сдал тест в семь утра. Он проходил процедуру в Олимпийской деревне.

Короткая программа среди мужчин-одиночников на Олимпиаде запланирована на 10 февраля. Гуменник выступит под первым номером.