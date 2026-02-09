Фигурист Гуменник застрял в сломанном автобусе на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник опоздал в Олимпийскую деревню после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года в Италии. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале.
Причиной стала поломка автобуса. Через некоторое время он выложил новое видео, в котором подтвердил прибытие на место.
До этого Гуменника вызвали на допинг-контроль ранним утром на Олимпиаде. Спортсмен сдал тест в семь утра. Он проходил процедуру в Олимпийской деревне.
Короткая программа среди мужчин-одиночников на Олимпиаде запланирована на 10 февраля. Гуменник выступит под первым номером.