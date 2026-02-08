Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль ранним утром на Олимпиаде-2026

Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль ранним утром на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, спортсмен сдал тест на допинг в семь утра. Он проходил процедуру в Олимпийской деревне.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» за три дня до выступления на Олимпиаде. Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026.

Позднее проблему решили. Спортсмен изменил музыку и представит программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Композиция — саундтрек к российскому фильму «Онегин».