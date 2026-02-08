Реклама

12:47, 8 февраля 2026Спорт

Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль ранним утром на Олимпиаде

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль ранним утром на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, спортсмен сдал тест на допинг в семь утра. Он проходил процедуру в Олимпийской деревне.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» за три дня до выступления на Олимпиаде. Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026.

Позднее проблему решили. Спортсмен изменил музыку и представит программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Композиция — саундтрек к российскому фильму «Онегин».

