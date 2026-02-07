Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:10, 7 февраля 2026Спорт

Фигурист Гуменник изменил музыку к короткой программе на Олимпиаде

Фигурист Гуменник изменил музыку к короткой программе на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыку к короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).

Спортсмен представит программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Композиция — саундтрек к российскому фильму «Онегин». «Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить. Поэтому, конечно, нашли решение», — заявила тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» к короткой программе за три дня до выступления на Олимпиаде. Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026.

Отмечалось, что команда может попробовать решить вопрос с правами, но сжатые сроки усложняют задачу. Вторым вариантом была замена музыки в программе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Танцующие кофеварки, декольте Мэрайи Кэри и путешествие во времени.

    Самые яркие кадры церемонии открытия зимней Олимпиады-2026

    В Олимпиаде примут участие всего 13 россиян.

    Кто они и каковы их шансы увезти из Италии медали?

    «Это подлость. Я в шоке».

    Российский фигурист Гуменник попал в скандал на Олимпиаде. За три дня до проката ему не одобрили музыку
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по российскому региону

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Симоньян учредила премию для хороших людей

    В Москве иномарка слетела с эстакады и рухнула на машины внизу

    Слуцкий призвал США сделать выводы о Зеленском

    В ряде районов Запорожской области отключился свет

    Фигурист Гуменник изменил музыку к короткой программе на Олимпиаде

    На Украине обратили внимание на часы украинского дипломата за несколько миллионов рублей

    Омбудсмен рассказала о гибели российских военных в украинском плену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok