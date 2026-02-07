Фигурист Гуменник изменил музыку к короткой программе на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыку к короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).

Спортсмен представит программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Композиция — саундтрек к российскому фильму «Онегин». «Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить. Поэтому, конечно, нашли решение», — заявила тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» к короткой программе за три дня до выступления на Олимпиаде. Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026.

Отмечалось, что команда может попробовать решить вопрос с правами, но сжатые сроки усложняют задачу. Вторым вариантом была замена музыки в программе.