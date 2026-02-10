Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 10 февраля 2026Экономика

Стало известно о новой мошеннической схеме с газовым оборудованием

Мошенники стали присылать россиянам акты о недопуске к газовому оборудованию
Виктория Клабукова

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Мошенники все чаще используют новую схему, маскируясь под коммунальщиков. В чем она заключается, изданию RT разъяснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Все чаще россиянам стали рассылать «акты о недопуске» к газовому оборудованию. Уведомления получают на бумаге и по СМС, сами по себе они очень похожи на официальные — указанные в них названия организаций идентичны настоящим, сходятся логотипы, формулировки и даже бланки актов. Помимо отказа в допуске, потребителей извещают об отсутствии обслуживания или необходимости срочной проверки. Ниже в псевдоуведомлении предлагается связаться с исполнителем работ, оплатить услугу или предоставить доступ в квартиру специалисту. Такая схема рассчитана на запугивание людей, предупреждает парламентарий.

Материалы по теме:
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич» Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич»Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
12 июля 2022
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Немкин напоминает, что право на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеют исключительно аккредитованные газораспределительные организации. Данные работы относят к газоопасным, и выполнять их могут лишь сотрудники с профильным образованием, удостоверениями и допусками. Компании без лицензии и официальных договоров не только нарушают закон, но и создают угрозу безопасности.

Депутат советует не реагировать на СМС и бумажные уведомления от неизвестных отправителей, официальная форма — видимость. Любую информацию о проверках, недопуске или обслуживании лучше уточнять через сайт газовой службы или по телефону, указанному в квитанциях. О визитах коммунальщики объявляют заранее, а перед входом в квартиру показывают служебное удостоверение. Оплачивать услуги на месте или переводить деньги на сомнительные реквизиты — рискованно. При любых подозрениях следует связаться с газораспределительной организацией или правоохранительными органами.

Ранее россиянам стали предлагать вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги. СМС высылают под видом управляющей компании, а для возврата средств предлагают перейти по ссылке. Однако она ведет на фишинговый сайт, после чего россияне лишаются денег и дают мошенникам доступ к «Госуслугам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    В столичном метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове

    Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

    Адвокат Галицкого раскрыла имя обвиняемого в самоубийстве его жены

    Священник РПЦ высказался об отношении церкви к магическим сущностям

    Выявлено скрытое влияние постковидного синдрома на работу мозга

    Тренер сборной России оценил провал Непряевой и Коростелева в спринте

    Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok