Стало известно о новой мошеннической схеме с газовым оборудованием

Мошенники стали присылать россиянам акты о недопуске к газовому оборудованию

Мошенники все чаще используют новую схему, маскируясь под коммунальщиков. В чем она заключается, изданию RT разъяснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Все чаще россиянам стали рассылать «акты о недопуске» к газовому оборудованию. Уведомления получают на бумаге и по СМС, сами по себе они очень похожи на официальные — указанные в них названия организаций идентичны настоящим, сходятся логотипы, формулировки и даже бланки актов. Помимо отказа в допуске, потребителей извещают об отсутствии обслуживания или необходимости срочной проверки. Ниже в псевдоуведомлении предлагается связаться с исполнителем работ, оплатить услугу или предоставить доступ в квартиру специалисту. Такая схема рассчитана на запугивание людей, предупреждает парламентарий.

Немкин напоминает, что право на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеют исключительно аккредитованные газораспределительные организации. Данные работы относят к газоопасным, и выполнять их могут лишь сотрудники с профильным образованием, удостоверениями и допусками. Компании без лицензии и официальных договоров не только нарушают закон, но и создают угрозу безопасности.

Депутат советует не реагировать на СМС и бумажные уведомления от неизвестных отправителей, официальная форма — видимость. Любую информацию о проверках, недопуске или обслуживании лучше уточнять через сайт газовой службы или по телефону, указанному в квитанциях. О визитах коммунальщики объявляют заранее, а перед входом в квартиру показывают служебное удостоверение. Оплачивать услуги на месте или переводить деньги на сомнительные реквизиты — рискованно. При любых подозрениях следует связаться с газораспределительной организацией или правоохранительными органами.

Ранее россиянам стали предлагать вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги. СМС высылают под видом управляющей компании, а для возврата средств предлагают перейти по ссылке. Однако она ведет на фишинговый сайт, после чего россияне лишаются денег и дают мошенникам доступ к «Госуслугам».