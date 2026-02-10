Реклама

11:17, 10 февраля 2026

Игрок получил более четырех миллионов рублей благодаря голу на третьей добавленной минуте

Игрок выиграл 4,3 миллиона рублей, поставив на победу «Манчестер Сити» в АПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Клиент букмекерской конторы выиграл 4,3 миллиона рублей, сделав ставку на матч 25-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Об этом сообщает Betonmobile.ru.

Игрок поставил 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) на победу «Сити» с коэффициентом 2,80. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1, что принесло беттору выплату 56 тысяч долларов, а чистую прибыль 36 тысяч долларов. Победный гол был забит на третьей добавленной минуте.

После 25 матчей «Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков и отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. «Ливерпуль» располагается на шестом месте с 39 очками.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 1,1 миллиона рублей на победу сербского теннисиста Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Australian Open-2026. Джокович победил, а россиянин выиграл 6,38 миллиона рублей.

