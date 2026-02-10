Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
13:07, 10 февраля 2026Мир

Лавров назвал нацизм европейской ценностью

Лавров: Ценности ЕС — нацизм, русофобия и наступление на русский язык
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Исходя из заявлений президента Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, ценностями Европейского союза (ЕС) являются нацизм, русофобия и наступление на русский язык. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом НТВ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Урсула фон дер Ляйен каждый день, на каждом углу говорит, что надо "стоять с Украиной", потому что она защищает европейские ценности. Значит, их ценности — это нацизм, русофобия и совершенно беспрецедентное наступление на русский язык», — подчеркнул министр.

Лавров заявил, что после событий на Майдане в 2013-2014 годах западные политики не употребляют сочетание «права человека» в отношении Киева и игнорируют нарушения прав русскоязычного населения. Дипломат отметил, что законы о статусе русского языка на Украине являются беспрецедентной практикой даже для конфликтующих сторон.

Глава МИД России также добавил, что Москва будет требовать ответа на вопросы о положении русскоязычного населения страны при обсуждении гарантий безопасности Украины. «Списки, запрещающие упоминать Лермонтова, Пушкина, Булгакова, Николая II как символы русского империализма — это цивилизованная страна?» — высказался Лавров.

Ранее Лавров раскрыл реакцию президента США Дональда Трампа на законы о статусе русского языка и канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже 15 августа. Дипломат добавил, что вопрос гарантий безопасности Украины напрямую касается сути действующих властей и их антироссийской политики.

