Лавров: Европа и Киев пытаются «сбить с панталыку» американских переговорщиков

Европа и украинские власти пытаются сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном, достигнутые на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Европа, Владимир Зеленский пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков Соединенных Штатов», — сказал Лавров. Он напомнил, что стороны были близки к соглашению на переговорах в Анкоридже, но процесс затянулся.

Глава МИД РФ уточнил, что в самих США немало русофобов, которые выступают за продолжение военной поддержки Киева. По его словам, эти силы используют американскую оппозицию, чтобы оказывать давление на администрацию и срывать возможные договоренности.

Ранее Лавров заявил, что Россия и США движутся не в том направлении на переговорах, так как, несмотря на формальное согласие администрации президента Дональда Трампа с интересами Москвы по Украине, никакого улучшения ситуации не произошло. В частности, дипломат обратил внимание на продолжающееся санкционное давление США в отношении России, а также отсутствие прорывов в двустороннем сотрудничестве. По его словам, американская сторона стала предлагать устранить эти проблемы только после урегулирования украинского конфликта.