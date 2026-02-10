Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:43, 10 февраля 2026Мир

Лавров ответил на вопрос о работе Эпштейна на российскую разведку

Лавров: Россию никогда не интересовала вербовка Эпштейна в целях разведки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россию никогда не интересовала вербовка скандально известного американского финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна в целях получения разведывательной информации о западной элите. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом НТВ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Если говорить о том, каким влиянием обладала эта "группка" на острове Эпштейна, то, наверное, любая разведка сочла бы за честь завербовать этого Джеффри Эпштейна. Но нас это абсолютно не интересовало никогда», — подчеркнул дипломат.

Лавров прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы возможной работе Эпштейна на российскую разведку и назвал их «желтизной», не имеющей отношения к дипломатической работе. Глава МИД России предположил, что речь может идти о попытках западной элиты использовать такие сообщения против неудобных им политиков.

Ранее Лавров прокомментировал утверждения о «русском следе» в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна строчкой из «Письма к другу» советского поэта-песенника Владимира Высоцкого. Он также отметил, что файлы по делу Эпштейна обнажают «чистый сатанизм» элит стран Запада.

