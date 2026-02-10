Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
21:18, 10 февраля 2026Мир

Лавров заявил о планах России вернуть «исконно русские земли в родную гавань»

Лавров: РФ доведет до конца возвращение исконно русских земель в родную гавань
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах России вернуть «исконно русские земли в родную гавань», его слова приводит ТАСС.

Речь идет о Крыме, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях, где были проведены референдумы о вхождении в состав России.

«Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Москва также намерена добиться соблюдения языковых, религиозных и культурных прав населения на Украине и устранить угрозы национальной безопасности России.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, потому что это «дело принципа». Он также добавил, что решение любой страны о признании регионов российскими будет «юридически недействительным».

