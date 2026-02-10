Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 10 февраля 2026Мир

Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

Лавров: Россия готова искать переговорные решения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва будет опираться на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

«Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России», — подчеркнул он.

Как указал Лавров, эти цели должны быть достигнуты с помощью дипломатии.

Ранее Лавров заявил, что на переговорах по Украине обсуждаются вопросы признания территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Цыганова захотела станцевать с Богомоловым

    Раскрыта подготовка британцев к войне с Россией

    Лавров заявил о планах России вернуть «исконно русские земли в родную гавань»

    В Кремле объяснили неизбежность начала спецоперации на Украине

    На Западе признали бессмысленность переговоров по Украине без России

    Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

    Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok