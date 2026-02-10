Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:22, 10 февраля 2026Ценности

Мэрайя Кэри вышла в свет в бриллиантовых украшениях весом 300 каратов

Певица Мэрайя Кэри выступила на Олимпийских играх в бриллиантовых украшениях
Екатерина Ештокина

Фото: Yves Herman / Reuters

Американская певица Мэрайя Кэри выступила на Олимпийских играх в Милане в роскошном образе с камнями весом 300 каратов. Материал публикует People.

56-летняя обладательница «Грэмми» появилась на стадионе «Сан-Сиро» в аксессуарах LEVUMA High Jewelry, выполненных из бриллиантов изумрудной огранки в платиновой оправе. Среди них — колье с центральным камнем и более мелкими бриллиантами, серьги и браслет. Общий вес изделий составил 306 каратов. Отмечается, что на создание украшений ушли сотни часов работы.

Среди прочего, Кэри вышла в свет в белом платье, расшитом блестками, и накидке из перьев. Ее образ завершила пышная укладка с распущенными волосами.

В сентябре 2025 года Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде с бриллиантами почти на миллиард рублей. Знаменитость спела на сцене в золотистом комплекте, усыпанном роскошными камнями.

