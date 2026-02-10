Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
15:35, 10 февраля 2026Экономика

Москвичи решили построить иглу

Москвичи построили красочное иглу во дворе дома
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Juan Ci / Shutterstock / Fotodom  

Жители московского района Щукино решили построить во дворе дома иглу. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва М125».

Сооружение выполнено из разноцветных кусков льда и снега. Внутри — столик для чая, свечи и подвесной фонарь.

Ранее москвичи начали экспериментировать с приготовлением мороженого в сугробах, появившихся в городе после обильных снегопадов. Для этого жители столицы засыпали солью место для кастрюли и клали ее в снег, затем готовили в ней мороженое и оставляли в снегу на 10-15 минут. Результатами жители столицы делились в соцсетях.

Суровая зима в столице вскоре сменится оттепелью: синоптики предсказали дождь в конце текущей рабочей недели. Однако после оттепели жителям города спрогнозировали очередные сильные снегопады: ожидается, что в Москве выпадет 10-15 сантиметров снега.

