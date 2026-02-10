Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:03, 10 февраля 2026Наука и техника

На Украине похвастались «сбитыми» Rafale

ЦАСТ: На Украинском ЗРК заметили отметки об уничтожении французских Rafale
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) воздушных сил Киева нанес отметки об «уничтожении» французских истребителей Dassault Rafale. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Канал обратил внимание на официальные кадры, в которых ЗРК SAMP/T производства Франции демонстрировали делегации республики. На одной из машин комплекса нанесли силуэты целей, которые якобы сбил расчет ЗРК. В частности, военные похвастались «уничтожением» Rafale, характерное изображение которого также заметили на комплексе.

«Судя по отметкам на кабине управления украинского комплекса, на его счету, помимо прочего, два истребителя Dassault Rafale», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале американский журнал The National Interest писал, что российский истребитель поколения 4++ Су-35С превосходит французский Dassault Rafale по дальности обнаружения целей. При этом исход гипотетической дуэли зависит от множества факторов, включая уровень подготовки пилотов.

