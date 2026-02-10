Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:10, 10 февраля 2026Экономика

«Почта России» опровергла новости об увольнениях в компании

«Почта России»: Ротация сотрудников в компании ниже среднемесячного уровня
Вячеслав Агапов

Фото: g0d4ather / Shutterstock / Fotodom  

«Почта России» опровергла новости о массовых увольнениях в компании. Об этом со ссылкой на пресс-службу почтового оператора сообщает ТАСС.

По информации Telegram-канала Mash, с начала года из «Почты России» уволились около пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений. Из-за нехватки сотрудников отдельные отделения даже закрылись. За минувший год госкомпания потеряла около 40 тысяч человек — в среднем, увольнялись по 3,3 тысячи работников в месяц. Причиной назвали низкие зарплаты и увеличение нагрузки.

Однако в пресс-службе «Почты России» заявили, что сообщения о массовых увольнениях не соответствуют реальности. Ротация сотрудников ниже среднемесячного уровня, добавили представители компании.

По словам спикера СовФеда Валентины Матвиенко, ситуацию в «Почте России» нельзя отпускать, иначе из нее все разбегутся. До этого гендиректор компании Михаил Волков рассказал, что правительство рассматривает варианты ее докапитализации, что позволит снизить долги — на их обслуживание тратится более 20 миллиардов рублей в год.

