10:14, 10 февраля 2026Бывший СССР

Появились подробности о попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области

ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России сорвали попытку контрнаступления украинской армии в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Вчера было несколько накатов, они были отбиты вместе с заблудившимся танком Abrams», — сказано в публикации.

Сообщается, что обстановка на этом направлении пока остается тяжелой, идут бои. Авторы канала подчеркнули, что проблемы со связью вносят свои коррективы,так как управление беспилотниками ведется через станции, а не по спутниковым каналам.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал о больших потерях ВСУ при попытке контрнаступления. Он также отметил отсутствие необходимого медийного эффекта. 9 февраля появились кадры уничтожения танка Abrams на гуляйпольском направлении в Запорожской области.

