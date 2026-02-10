Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:42, 10 февраля 2026Ценности

Раскрыты самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа

Визажист Маршанд: Невесты-блондинки ошибаются, желая повторить макияж Кардашьян
Екатерина Ештокина

Фото: Taylor Heery / Unsplash

Визажист Селена Маршанд раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа. Ее комментарий публикует People.

Эксперт рассказала, что невесты желают повторить макияж девушек, которые не похожи на них по цветотипу. «Если вы блондинка со светлой кожей, не пытайтесь сделать мейкап как у Ким Кардашьян, потому что на вас это будет выглядеть совсем не так. Постарайтесь выбрать кого-нибудь с похожими чертами лица, даже цветом волос и глаз», — посоветовала она.

Кроме того, Маршанд указала на еще одно распространенное заблуждение. По ее словам, некоторые клиенты считают, что на свадебной фотосессии на лице должно быть слишком много косметики.

Я всегда говорю им, что лучше всего хорошо выглядеть вживую и это отразится на вашем внешнем виде на снимках. Вы все равно будете выглядеть абсолютно прекрасно перед камерой с естественным макияжем. Не выходите за пределы своей зоны комфорта только потому, что вам кажется: «Сегодня моя свадьба, и мне нужно накраситься». Оставайтесь верны тому, что заставляет вас чувствовать себя красивой

Селена Маршандвизажист

Ранее в феврале Тимоти Шаламе смутился от вопроса о свадьбе с Кайли Дженнер. Звезда фильма «Марти Великолепный» поприсутствовал на пресс-конференции с продюсером Ричардом Кертисом в кинотеатре Prince Charles Cinema и получил соответствующий вопрос о бракосочетании с возлюбленной.

