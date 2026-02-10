Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:21, 10 февраля 2026Экономика

Россию назвали ведущим поставщиком газа в Китай

Посол Моргулов: В 2025-м РФ закрепилась в роли ведущего поставщика газа в Китай
Вячеслав Агапов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В 2025-м Россия закрепила свою роль экспортера природного газа в Китай. Ведущим поставщиком Россию назвал посол в КНР Игорь Моргулов, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, за прошедший год российско-китайская торговля сократилась ввиду изменения мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители. Однако это не помешало продолжать поставлять газ соседней стране.

«При этом по итогам года нашей стране удалось закрепиться на позиции ведущего поставщика природного газа в Китай, что является результатом выхода на проектную мощность газопровода "Сила Сибири" и увеличения отгрузок отечественного СПГ», — пояснил он.

По данным на конец лета 2025 года, поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» выросли более чем на четверть. В то же время в 2025 году упал экспорт российского сжиженного природного газа. Данный показатель снизился на 7 процентов. В Международном энергетическом агентстве сокращение поставок объяснили санкциями в отношении «СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк».

