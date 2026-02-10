Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:53, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

В работе сайта Роскомнадзора произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе сайта Роскомнадзора
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайта Роскомнадзора. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

За сутки на работу сайта ведомства поступило более 500 жалоб. Чаще всего о неполадках сообщали жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Роскомнадзоре пока не прокомментировали информацию о произошедшем сбое.

Ранее 10 февраля ведомство заявило, что будет продолжать ограничивать работу мессенджера Telegram в России, пока сервис не устранит нарушения законодательства. В Роскомнадзоре добавили, что открыты для работы с любыми интернет-ресурсами, но только если они уважают Россию и ее граждан.

Перед этим многие СМИ сообщили, что Роскомнадзор будет замедлять работу Telegram. По информации источников на рынке информационных технологий и в профильных ведомствах, ограничения в отношении мессенджера начнут вводить 10 февраля.

