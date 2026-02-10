Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
13:53, 10 февраля 2026Из жизни

Слон затоптал пенсионера

В Индии слон убил пенсионера, который справлял нужду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Miroslav Srb / Shutterstock / Fotodom  

В Индии 70-летний мужчина стал жертвой дикого слона. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в поселении Матакере на территории тигрового заповедника Бандипур, где слон-одиночка по кличке Бхыра, считающийся агрессивным, уже несколько дней беспокоил местных жителей. Пенсионер по имени Маада ранним утром вышел из дома, чтобы справить нужду. В этот момент слон набросился на него и затоптал.

Лесничий К. Р. Нараян подтвердил, что именно 40-летний Бхыра ответственен за нападение. Тело было отправлено в больницу для вскрытия. Власти пообещали семье погибшего компенсацию в размере двух миллионов рупий (около 1,7 миллиона рублей).

У Маады остались жена и три дочери. Жители деревни потребовали у властей поймать агрессивное животное.

Ранее сообщалось, что в окрестностях индийского города Коимбатор слон затоптал бабушку и внучку. Он выгнал женщин из дома и напал на них.

