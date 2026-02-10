Умер адвокат Генрих Падва

07:19, 10 февраля 2026Мир

Трамп снова пригрозил Канаде

Трамп пригрозил сорвать открытие моста между Канадой и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил, что заблокирует открытие моста из канадской провинции Онтарио в американский штат Мичиган, пока Вашингтон не получит «полную компенсацию» и не станет владельцем половины актива. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им предоставили, а также, что немаловажно, Канада не будет относиться к Соединенным Штатам со справедливостью и уважением», — отметил он.

По словам Трампа, США немедленно начнут переговоры по данном вопросу. Политик считает, что Штаты должны владеть по крайней мере «половиной этого актива».

Мост соединит Детройт и Виндзор (провинция Онтарио, Канада). Стоимость моста, по оценкам министерства транспорта, превысит 4 миллиарда долларов.

Ранее Дональд Трамп в очередной раз пошутил над мировыми лидерами, опубликовав карту, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла обозначены как часть США.

До этого он пожаловался, что Китай захватит Канаду, если Оттава заключит торговое соглашение с Пекином. Ранее президент США назвал премьера Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.

