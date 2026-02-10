Тренер сборной России оценил провал Непряевой и Коростелева в спринте

Бородавко: В провале Непряевой и Коростелева в спринте нет ничего удивительного

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил провал Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит Sport24.

Бородавко заявил, что в результатах спортсменов нет ничего удивительного, так как это не их коронные дистанции. Он отметил, что такие места ожидаемы после сложной подготовки и ограничений для россиян.

Ранее Непряевой и Коростелеву не удалось выйти в четвертьфинал спринта. Оба спортсмена не попали в топ-30 лучших в квалификации.

Коростелев и Непряева впервые принимают участие в Олимпиаде. В Милане они выступят в гонках с раздельным стартом и марафоне.