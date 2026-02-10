Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:22, 10 февраля 2026Спорт

Лыжник Коростелев не вышел в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Лыжник Коростелев не вышел в четвертьфинал спринта на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российский лыжник Савелий Коростелев не вышел в четвертьфинал спринта на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция велась в Okko.

В квалификации спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты и 19,8 секунды и не попал в топ-30 лучших лыжников. Он отстал от победителя — норвежца Йоханнеса Клебо — на 12,5 секунды.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Коростелев впервые принимает участие в Олимпиаде. Он уже занял четвертое место в скиатлоне. Также спортсмену предстоит гонка с раздельным стартом (13 февраля) и марафон (21 февраля).

Ранее россиянка Дарья Непряева также участвовала в спринте. Ей не удалось выйти в следующую стадию соревнований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Бракованные медали, золото самой сексуальной конькобежки мира и дебют российской саночницы. Как прошел третий день Олимпиады

    «У нее сорвало башню от величия»

    Линдси Вонн — легенда горных лыж. Почему Олимпиада-2026 закончилась для нее страшным падением?

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Идеологию командира «Ахмата» объявили неприемлемой для христиан

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    Россиянам разъяснили запрет на сдачу в аренду ипотечных квартир

    Раскрыт эффект от обращения на телефон доверия ФСБ

    Лавров рассказал про обсуждение территориального вопроса на переговорах по Украине

    Москвичей предупредили о новых сильных снегопадах

    Редко болеющие люди раскрыли свои секреты крепкого иммунитета

    Шина слетела с пассажирского самолета при посадке в аэропорту Тайваня

    Состоящий в общественной организации россиянин попал под следствие за комментарий в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok