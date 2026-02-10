Лыжник Коростелев не вышел в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Лыжник Коростелев не вышел в четвертьфинал спринта на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелев не вышел в четвертьфинал спринта на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция велась в Okko.

В квалификации спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты и 19,8 секунды и не попал в топ-30 лучших лыжников. Он отстал от победителя — норвежца Йоханнеса Клебо — на 12,5 секунды.

Коростелев впервые принимает участие в Олимпиаде. Он уже занял четвертое место в скиатлоне. Также спортсмену предстоит гонка с раздельным стартом (13 февраля) и марафон (21 февраля).

Ранее россиянка Дарья Непряева также участвовала в спринте. Ей не удалось выйти в следующую стадию соревнований.