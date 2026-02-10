Российская лыжница Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция велась Okko.

В квалификации спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты и 51,6 секунды и не попала в топ-30 лучших лыжниц. Она отстала от победительницы — шведки Линн Сван — на 15,39 секунды.

Непряева впервые принимает участие в Олимпиаде. Она уже заняла 17-е место в скиатлоне.

Также спортсменке предстоит гонка с раздельным стартом (12 февраля) и марафон (22 февраля).