11:36, 10 февраля 2026Спорт

Российская лыжница Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция велась Okko.

В квалификации спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты и 51,6 секунды и не попала в топ-30 лучших лыжниц. Она отстала от победительницы — шведки Линн Сван — на 15,39 секунды.

Непряева впервые принимает участие в Олимпиаде. Она уже заняла 17-е место в скиатлоне.

Также спортсменке предстоит гонка с раздельным стартом (12 февраля) и марафон (22 февраля).

