Грушко: ЕС не отреагировал на предложение РФ подписать документ о ненападении

Европейские страны до сих пор не отреагировали на предложение Москвы подписать документ с гарантией о ненападении на Европу. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются "места у стола переговоров"», — отметил он.

По словам дипломата, такая позиция исключает участие Евросоюза в процессе мирного урегулирования. Грушко также подчеркнул, что ЕС настаивает о необходимости предоставить гарантии безопасности Украине. Однако не говорит о том же условии для России.

Ранее эксперты заявили, что Европа разрушает собственную экономику в попытках защититься от выдуманной угрозы со стороны России. Государства ЕС в рамках плана по милитаризации потратят весь свой экспортный и торговый профицит на закупку американского оружия, но при этом их армии не смогут развиваться.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала Россию «хронической угрозой» для Евросоюза. Она заявила, что страны Европы должны объединиться «против давней угрозы», которую Москва якобы представляет для их безопасности.