Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 10 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Совфеде высказались об отношениях с Индией после отказа страны от российской нефти

Карасин: Нет ничего трагического в изменчивости экономических отношений с Индией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Ничего трагического в изменчивости торгово-экономических отношений России и Индии нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об отношениях Москвы и Нью-Дели после отказа страны БРИКС от российской нефти.

«Индия — дружественная нам страна. Мы должны всегда это помнить. В том, что касается гибкости и некой изменчивости в торгово-экономических отношениях, это бывает. В этом нет ничего трагического и невозвратного. Надо всегда стремиться к тому, чтобы экономические отношения были обоюдно выгодными, чтобы они приносили пользу партнерам, двум государствам», — рассказал Карасин.

Я думаю, что, несмотря на все конъюнктурные соображения, мы остаемся верными нашим обязательствам и будем преодолевать все эти сложности, которые появляются на нашем пути

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не интересуются предложениями о закупке с отгрузкой в марте и апреле. Такое же решение приняла частная Reliance Industries.

По словам собеседников агентства, главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары. Известно, что на прекращении закупок российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который видит в этом ключ к прекращению боевых действий на Украине.

Позднее, 10 февраля, стало известно, что индийская береговая охрана захватила три танкера, которые могут быть причастны к контрабанде нефти. Отмечается, что Индия пошла на такой шаг первый раз и случилось это на фоне усилий США и Европы по ужесточению контроля за судами, перевозящими санкционную нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева. Кто он и что о нем известно?

    Россиянам объяснили ситуацию с перебоями в работе Telegram

    На Украине похвастались «сбитыми» Rafale

    Миллиардер из российского суда лишился привилегий

    В Казахстане рассказали о понижении статуса русского языка

    В Совфеде высказались об отношениях с Индией после отказа страны от российской нефти

    Россиянка получила счет за свет на 126 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok