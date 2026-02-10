В Совфеде высказались об отношениях с Индией после отказа страны от российской нефти

Карасин: Нет ничего трагического в изменчивости экономических отношений с Индией

Ничего трагического в изменчивости торгово-экономических отношений России и Индии нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об отношениях Москвы и Нью-Дели после отказа страны БРИКС от российской нефти.

«Индия — дружественная нам страна. Мы должны всегда это помнить. В том, что касается гибкости и некой изменчивости в торгово-экономических отношениях, это бывает. В этом нет ничего трагического и невозвратного. Надо всегда стремиться к тому, чтобы экономические отношения были обоюдно выгодными, чтобы они приносили пользу партнерам, двум государствам», — рассказал Карасин.

Я думаю, что, несмотря на все конъюнктурные соображения, мы остаемся верными нашим обязательствам и будем преодолевать все эти сложности, которые появляются на нашем пути Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не интересуются предложениями о закупке с отгрузкой в марте и апреле. Такое же решение приняла частная Reliance Industries.

По словам собеседников агентства, главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары. Известно, что на прекращении закупок российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который видит в этом ключ к прекращению боевых действий на Украине.

Позднее, 10 февраля, стало известно, что индийская береговая охрана захватила три танкера, которые могут быть причастны к контрабанде нефти. Отмечается, что Индия пошла на такой шаг первый раз и случилось это на фоне усилий США и Европы по ужесточению контроля за судами, перевозящими санкционную нефть.

