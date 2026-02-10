Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:16, 10 февраля 2026Экономика

В США высказались о замене Индией российской нефти американской

Грир: Индия сокращает закупки российской нефти и замещает ее американской
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Власти Индии уже сокращают закупки российской нефти и замещают ее американскими энергоносителями. О замене сырья высказался представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир, его слова приводит ТАСС.

В интервью телеканалу Fox Business Грир отметил, что Индия уже диверсифицирует поставки сырья.

«Если отвечать кратко, то да, они уже начали сокращение своих закупок российских энергоресурсов. Они начали наращивать поставки энергоресурсов из США и других источников», — пояснил он.

По данным Reuters, крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и больше не интересуются предложениями о закупке с отгрузкой в марте и апреле. Так же поступила и частная Reliance Industries.

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, ничего трагического в изменчивости торгово-экономических отношений Москвы и Нью-Дели нет. Индия — дружественная страна, и нужно стремиться к тому, чтобы экономические отношения были обоюдно выгодными, чтобы они приносили пользу партнерам, двум государствам, рассказал он.

Аналитики Moody's Ratings и Kpler полагают, что отказ от российской нефти навредит быстрорастущей экономике Индии. По мнению ведущего аналитика компании по сырьевым рынкам Сумита Ритолии, остановка закупок Индией нефти в России маловероятна. Торговое соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном не подразумевает краткосрочных изменений в структуре нефтяного импорта. Российская нефть останется востребованной в ближайшем будущем, и речи о ее резком вытеснении не идет.

