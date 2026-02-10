Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:20, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Варламов пошутил над Галкиным и назвал его «юношей-сердцеедом»

Блогер Варламов пошутил, что юморист Галкин выглядит как «20-летний сердцеед»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пошутил над 49-летним юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и над тем, что он сменил имидж. В интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube, Варламов назвал комика «юношей-сердцеедом».

«Максим Галкин сейчас внезапно покорил женскую часть аудитории социальных сетей, которые восхищаются, какой он просто потрясающий. Он в свои 49 лет выглядит просто как такой 20-летний юноша-сердецеед», — сказал блогер, отвечая на вопрос о том, как он поддерживает себя в форме.

Он также в шутку добавил, что на фоне Галкина ему неловко рассуждать о своем внешнем виде и хорошей физической форме.

В конце января Галкин начал публиковать на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографии, на которых он был запечатлен в непривычном образе. Так, комик стал появляться на снимках без очков и с многодневной щетиной, хотя раньше он всегда гладко брился, а также начал демонстрировать на фото свою спортивную фигуру. В комментариях многие женщины провозгласили юмориста секс-символом.

