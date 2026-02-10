Военкор рассказал о новых боевых системах армии России против авиации ВСУ

Коц: ВС России начали применять новую тактику против авиации ВСУ

Российские военные начали применять новую тактику против авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Военкор прокомментировал уничтожение армией России украинского вертолета Ми-24. Сообщалось что его поразила российская «Герань» ракетой «воздух-воздух» Р-60.

«Сочетание ракет "воздух–воздух" и автономных mesh-сетей связи превращает массовые волны "Гераней" в эшелонированную боевую систему, способную самостоятельно отбиться от авиации противника. Чем-то напоминает тактику американских "летающих крепостей" времен Второй Мировой [войны]», — написал Коц.

Ранее стало известно о преимуществах российского дрона-матки «Гербера». Отмечалось, что после внедрения искусственного интеллекта (ИИ) он сможет самостоятельно выбирать цели в тылу ВСУ.