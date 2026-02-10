Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:48, 10 февраля 2026Наука и техника

Военный обозреватель оценил применяемый ВС России «аналог» Starlink

Военный обозреватель Шлепченко сравнил Starlink с Mesh-сетями
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный обозреватель Влад Шлепченко после отключения терминалов спутниковой связи Starlink сравнил технологию с ее российским «аналогом» — Mesh-сетями. Его слова приводит «Царьград».

Специалист отметил, что преимуществом Starlink являются надежность и универсальность: «он работает с коробки, его не надо настраивать», а также для его использования не требуются специалисты. Кроме того, он одинаково хорошо работает и будучи установленным на беспилотник, и в окопе, и в блиндаже.

С Mesh-сетями ситуация сложнее, указал Шлепченко. «Царьград» напомнил, что суть технологии состоит в создании цепочки из дронов, каждый из которых оснащен специальным модемом. В воздухе устройства образуют динамическую сеть, где каждый узел является передатчиком и ретранслятором одновременно. При этом в случае уничтожения одного или нескольких дронов сеть автоматически перестраивает маршрут передачи данных через оставшиеся звенья.

По словам обозревателя, Mesh-сети создаются в воздухе, где ничего не мешает передаче сигнала. «Если мы поставим их на земле, то эффективность mesh-модемов намного меньше», — заявил он. В связи с этим, считает Шлепченко, эта технология не является полноценной заменой Starlink.

Однако у Mesh-сетей есть свои преимущества, отметил эксперт. Так, из-за высоты полета беспилотников, которая может достигать двух-трех километров, их не так легко подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Также сбитие нескольких дронов не имеет значения, потому что mesh-модемы перестраивают каналы проброски информации.

Ранее советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил республики по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш отметил, что российские дроны-камикадзе «Герань» на Украине продемонстрировали способность успешно наносить удары по целям противника даже уже после отключения терминалов спутниковой связи Starlink. «Для нас, лично для меня, это вызов», — подчеркнул Бескрестнов.

До этого российский военблогер с позывным Ветеран, автор канала «Zаписки Vетерана», заявил о массовом отключении терминалов Starlink по обе стороны линии боевого соприкосновения, как у российских, так и у украинских военных.

