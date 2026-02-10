Реклама

04:22, 10 февраля 2026Мир

Захарова возмутилась одним решением в отношении Бербок

Захарова: Бербок стала председателем ГА ООН, чтобы стереть память о нацистах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН (ГА ООН), чтобы стереть память о Великой Отечественной войне и зверствах нацистов. К такому мнению пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU.

Она напомнила, что в прошлом году мир отмечал 80-летие разгрома гитлеровской Германии. Именно Победа русского оружия, Красной Армии, Советского народа сформировала облик мира таковым, каким мы его знаем все эти годы, добавила дипломат.

При этом недругам России все это стало мешать. Они стали не просто забывать о Победе, а сознательно ее вымарывать, затирать факты, фальсифицировать историю, посетовала Захарова.

«Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН», — подчеркнула она.

По ее словам, это было сделано нарочно, чтобы все забыть и продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов погибших сограждан, разрушенные города находятся в прошлом. Однако враги России не учли, что каждая российская семья хранит портрет фронтовика и помнит о Победе. РФ в 2025 году показала, что не даст никому забыть, подчеркнула представитель МИД.

В декабре прошлого года Мария Захарова уже заявляла, что продвижение Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН возмутительно. До этого дипломат напомнила, что предки-нацисты были у таких европейских политиков, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, член Палаты общин Канады Христя Фриланд и экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее СМИ писали, что выступления председателя 80-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Анналены Бербок, а также ее деятельность на этом посту стали причиной насмешек со стороны жителей ФРГ.

