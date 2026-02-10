Зависимость Украины от западного финансировали оценили

Депутат Рады Горбенко: Бюджет Украины будет зависеть на 50 % от помощи Запада

В 2026 году бюджет Украины будет зависеть на 50 процентов от кредитной помощи западных партнеров. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко, его слова приводит местное издание «Телеграф».

Своими силами республика, отметил парламентарий, не сможет покрыть даже военные расходы, не говоря уже о других ключевых расходных статьях госказны. Зависимость бюджета республики от западного финансирования за последний год увеличилась.

Если в 2025 году помощь западных стран и финорганизаций составляла 40 процентов всех поступлений, то в 2026-м, ожидает Горбенко, показатель увеличится примерно на 10 процентных пунктов. Только за январь, пояснил он, бюджет недополучил 8 процентов доходов. На этом фоне потребность страны в кредитной помощи продолжит усиливаться в обозримом будущем, заключил парламентарий.

По итогам прошлого года госдолг Украины увеличился на 29,5 процента и достиг 9,042 триллиона гривен, вплотную приблизившись к отметке 100 процентов ВВП. За 2026 год, согласно оценке главы Нацбанка республики Андрея Пышного, стране потребуется 35 миллиардов долларов внешнего финансирования. В рамках усиления финансовой поддержки власти Евросоюза (ЕС) согласовали выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро на ближайшие несколько лет.