



17:22, 10 февраля 2026Ценности

Женщина обнаружила редкую болезнь с постоянно увеличивающейся грудью после похудения

Англичанка Мун обнаружила гигантомастию после похудения с помощью препарата
Екатерина Ештокина

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Обнаружившая редкую болезнь с постоянно увеличивающейся грудью после похудения Тианна Мун из Восточной Англии рассказала о своем опыте. Материал публикует People.

По словам 30-летней женщины, она решила сбросить вес с помощью препарата Mounjaro, который предназначен для людей с диабетом 2 типа и снижает вес, уменьшая аппетит, усиливая чувство сытости и улучшая расщепление сахара и жиров в организме.

Однако потеряв килограммы, англичанка заметила, что ее грудь продолжала стремительно расти. В результате врач диагностировал гигантомастию.

Мун уточнила, что сейчас ее грудь весит 39 фунтов (17,6 килограмма). При этом женщина испытывает большие трудности в бытовых делах.

Побочные эффекты включают сильное онемение рук и довольно сильные вмятины на плечах. Также у меня появились небольшие шрамы под грудью, образовавшиеся от трения бюстгальтеров, которые разорвали кожу. Кроме того, лежать на спине долгое время я не могу, так как это ограничивает приток воздуха

Тианна Мун

В то же время собеседница издания рассказала, что хотела сделать операцию по уменьшению груди, однако врачи предупредили ее, что грудь может продолжить расти снова. «Люди говорят мне, что это отвратительно, что я не делаю операцию по уменьшению груди, и что я, по сути, выпрашиваю внимание», — призналась Мун.

В результате женщина решила использовать свою особенность для финансовой выгоды и завела аккаунт на OnlyFans. «Я, пожалуй, постараюсь извлечь выгоду из своего заболевания, а не из его негативных последствий», — заключила она.

В декабре 2025 года звезда сериала «Кухня» раскрыла реальный размер груди со словами «убирала четыре раза». Российская актриса и телеведущая Мария Горбань призналась, что размер ее груди от природы — 70Е.

