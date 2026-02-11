Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:26, 11 февраля 2026Ценности

14-летняя дочь Бейонсе вышла в свет в образе за сотни тысяч рублей

Дочь певицы Бейонсе Блю Айви Картер вышла в свет в куртке за 309 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Mike Blake / Reuters

Дочь американской певицы Бейонсе Блю Айви Картер вышла в свет в дизайнерском образе за сотни тысяч рублей. На внешний вид 14-летней наследницы звезды обратили внимание журналисты People.

Подросток вместе с отцом, рэпером Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер), и сестрой Руми посетили Суперкубок-2026. Фотографы запечатлели старшую дочь знаменитостей в университетской оверсайз-куртке Off-White почти за 4000 долларов (309 тысяч рублей).

Редакторы также обратили внимание, что на куртке Блю над карманом была нанесена персонализированная надпись Abloh в честь модельера Вирджила Абло, который основал одноименный бренд в 2021 году.

Материалы по теме:
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022

В качестве аксессуаров наследница звезд выбрала солнцезащитные очки и джинсовую сумку Balenciaga Neo Cagole City с эффектом потертости и бахромой. Стоимость изделия на ресейл-платформах составляет 2650 евро (243 тысячи рублей).

В декабре прошлого года образ дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка». Девочка посетила в Калифорнии матч баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с отцом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    В Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри

    ЕС решил поддержать переизбрание Пашиняна

    Найденная российским подростком работа обернулась уголовным делом

    Стоматолог предупредила об опасных домашних методах отбеливания зубов

    Израиль задумал новую военную операцию против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok