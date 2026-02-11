14-летняя дочь Бейонсе вышла в свет в образе за сотни тысяч рублей

Дочь певицы Бейонсе Блю Айви Картер вышла в свет в куртке за 309 тысяч рублей

Дочь американской певицы Бейонсе Блю Айви Картер вышла в свет в дизайнерском образе за сотни тысяч рублей. На внешний вид 14-летней наследницы звезды обратили внимание журналисты People.

Подросток вместе с отцом, рэпером Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер), и сестрой Руми посетили Суперкубок-2026. Фотографы запечатлели старшую дочь знаменитостей в университетской оверсайз-куртке Off-White почти за 4000 долларов (309 тысяч рублей).

Редакторы также обратили внимание, что на куртке Блю над карманом была нанесена персонализированная надпись Abloh в честь модельера Вирджила Абло, который основал одноименный бренд в 2021 году.

В качестве аксессуаров наследница звезд выбрала солнцезащитные очки и джинсовую сумку Balenciaga Neo Cagole City с эффектом потертости и бахромой. Стоимость изделия на ресейл-платформах составляет 2650 евро (243 тысячи рублей).

В декабре прошлого года образ дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка». Девочка посетила в Калифорнии матч баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с отцом.