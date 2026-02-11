Брат жертвы Эпштейна потребовал у бывшего принца Эндрю дать показания

Брат жертвы Эпштейна Вирджинии Джуффре призвал принца Эндрю дать показания

Брат Вирджинии Джуффре, которая одной из первых обвинила финансиста-педофила Джеффри Эпштейна в сексуальной эксплуатации, призвал бывшего принца Эндрю выступить перед Конгрессом США и дать показания. Об этом сообщает CGTN.

Скай Робертс, брат Джуффре, выступая на Капитолийском холме вместе с сенатором Чаком Шумером, заявил, что бывший принц должен «появиться и ответить на вопросы» о связях с Джеффри Эпштейном. Мероприятие было приурочено к внесению на рассмотрение сенатом законопроекта «Закон Вирджинии». Если его примут, срок давности для преступлений на сексуальной почве отменят. По словам Робертса, настало время, чтобы справедливость восторжествовала даже для тех жертв, которых уже нет в живых.

Вирджиния Джуффре, которой не стало в апреле 2025 года, утверждала, что в 2001 году Эпштейн принуждал ее к сексу с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором, когда ей было 17 лет. Бывший принц последовательно отрицал все обвинения. В 2022 году он урегулировал иск о клевете, но не признал вину. Новая законодательная инициатива призвана расширить возможности для преследования преступников, чьи жертвы десятилетиями не могут добиться справедливости.

Ранее Букингемский дворец опубликовал официальное заявление короля Карла III, связанное с обвинениями в адрес бывшего принца Эндрю, младшего брата монарха. В нем король пообещал, что дворец «будет готов помочь» полиции, если правоохранители обратятся к членам королевской семьи за содействием в расследовании.