Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:58, 11 февраля 2026Из жизни

Брат жертвы Эпштейна потребовал у бывшего принца Эндрю дать показания

Брат жертвы Эпштейна Вирджинии Джуффре призвал принца Эндрю дать показания
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Steve Parsons / WPA Pool / Getty Images

Брат Вирджинии Джуффре, которая одной из первых обвинила финансиста-педофила Джеффри Эпштейна в сексуальной эксплуатации, призвал бывшего принца Эндрю выступить перед Конгрессом США и дать показания. Об этом сообщает CGTN.

Скай Робертс, брат Джуффре, выступая на Капитолийском холме вместе с сенатором Чаком Шумером, заявил, что бывший принц должен «появиться и ответить на вопросы» о связях с Джеффри Эпштейном. Мероприятие было приурочено к внесению на рассмотрение сенатом законопроекта «Закон Вирджинии». Если его примут, срок давности для преступлений на сексуальной почве отменят. По словам Робертса, настало время, чтобы справедливость восторжествовала даже для тех жертв, которых уже нет в живых.

Вирджиния Джуффре, которой не стало в апреле 2025 года, утверждала, что в 2001 году Эпштейн принуждал ее к сексу с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором, когда ей было 17 лет. Бывший принц последовательно отрицал все обвинения. В 2022 году он урегулировал иск о клевете, но не признал вину. Новая законодательная инициатива призвана расширить возможности для преследования преступников, чьи жертвы десятилетиями не могут добиться справедливости.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Ранее Букингемский дворец опубликовал официальное заявление короля Карла III, связанное с обвинениями в адрес бывшего принца Эндрю, младшего брата монарха. В нем король пообещал, что дворец «будет готов помочь» полиции, если правоохранители обратятся к членам королевской семьи за содействием в расследовании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Футболист ЦСКА рассказал о мечте попасть в Америку

    Россияне признались в страхе перед одним типом жилья

    Минобороны показало российский «Панцирь» с «Гвоздями»

    Медведев сравнил поддержку участников СВО и бойцов Великой Отечественной войны

    Туристы устроили массовую драку с проститутками в Таиланде

    В Европе назвали главную проблему в отношениях с США

    Законность вывешивания списка должников в подъезде оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok