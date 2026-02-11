Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:03, 11 февраля 2026Экономика

Госдума одобрила увеличение одного вида штрафов для бизнеса

Штрафы за работу без онлайн-касс могут вырасти в России до 150 тысяч рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении правительственный законопроект об увеличении штрафов для бизнеса, не использующего при расчете с клиентами контрольно-кассовую технику (ККТ, онлайн-кассы). Об этом сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в статью Кодекса об административных правонарушениях о продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг без применения ККТ. Для должностных лиц минимальный размер штрафа планируется поднять с 10 тысяч рублей втрое, а для юридических лиц они, в случае вступлений в силу инициативы, вырастут в пять раз — с 30 до 150 тысяч рублей.

Также законопроектом предполагается введение ответственности за повторное нарушение в виде еще одной категории штрафов. Для должностных лиц их размер составит от четверти до половины полученного без применения онлайн-кассы, но не менее 60 тысяч рублей. Юрлицам же будет грозить наказание в размере не менее чем 75 процентов от полученной при тех же обстоятельствах суммы в размере не менее 300 тысяч рублей.

Также отмечается, что за совершение указанного нарушения тем, кто уже подвергался наказанию за это же нарушение более двух раз, должностных лиц собираются начать штрафовать не менее чем на 150 тысяч рублей, а юрлиц — не менее чем на 750 тысяч.

Индивидуальных предпринимателей, как следует из публикации, ждет в указанных случаях ответственность по установленным для юрлиц правилам.

Ранее Госдума утвердила резкое повышение штрафов для теневого бизнеса. Российские власти в 2026 году приступили к реализации правительственного плана по обелению экономики, в рамках которого уже был озвучен ряд инициатив, включая установление месячного лимита на внесение наличных через банкоматы.

