Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:37, 11 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

Врач Соловьева назвала курение и стресс факторами риска инфаркта у худых людей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom  

Худоба не защищает от инфаркта миокарда, рассказала кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила людей, у которых нет лишнего веса, о нескольких факторах риска сердечно-сосудистых патологий.

Самыми частыми и самыми опасными причинами таких заболеваний врач назвала семейную предрасположенность и нарушения липидного обмена. Кроме того, спровоцировать сердечно-сосудистые патологии могут курение и хронический стресс.

«Никотин запускает процесс воспаления в организме, сосуды же легко подвержены повреждению, поэтому в них запускается процесс образования бляшек. Результат — ишемическая болезнь сердца в относительно молодом возрасте и при нормальном весе. Стресс тоже работает через механизм воспаления, только вызывают его постоянно повышенные уровни гормонов кортизола и адреналина», — пояснила кардиолог.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Еще одной причиной инфаркта у худых людей может быть неправильное питание, добавила врач. Если в рационе мало клетчатки, но много трансжиров и сахара, это нарушает микробиом желудочно-кишечного тракта и ускоряет развитие атеросклероза.

Наконец, у худых людей повышается риск инфаркта из-за отсутствия физической активности. «Мышцы — главный потребитель глюкозы, активатор обмена веществ. При низкой мышечной массе метаболизм замедляется, развивается метаболический синдром и риски развития воспаления и раннего атеросклероза возрастают в разы вне зависимости от веса человека», — предупредила Соловьева.

Ранее кардиолог Ирина Тарасова рассказала, какие продукты негативно влияют на здоровье сердца. Так, она посоветовала ограничить в рационе бекон, поскольку он содержит много соли, насыщенных жиров и консервантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

    В ЕС назвали условие поражения Украины

    Россиянам посоветовали отказаться от поездок на Кубу

    Путин наградил братьев Запашных орденом

    Россияне оценили новую коллекцию Zara в сети фразой «нам вернули 2007-й»

    Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

    Банк России снизил официальный курс рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok