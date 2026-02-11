Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

Врач Соловьева назвала курение и стресс факторами риска инфаркта у худых людей

Худоба не защищает от инфаркта миокарда, рассказала кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила людей, у которых нет лишнего веса, о нескольких факторах риска сердечно-сосудистых патологий.

Самыми частыми и самыми опасными причинами таких заболеваний врач назвала семейную предрасположенность и нарушения липидного обмена. Кроме того, спровоцировать сердечно-сосудистые патологии могут курение и хронический стресс.

«Никотин запускает процесс воспаления в организме, сосуды же легко подвержены повреждению, поэтому в них запускается процесс образования бляшек. Результат — ишемическая болезнь сердца в относительно молодом возрасте и при нормальном весе. Стресс тоже работает через механизм воспаления, только вызывают его постоянно повышенные уровни гормонов кортизола и адреналина», — пояснила кардиолог.

Еще одной причиной инфаркта у худых людей может быть неправильное питание, добавила врач. Если в рационе мало клетчатки, но много трансжиров и сахара, это нарушает микробиом желудочно-кишечного тракта и ускоряет развитие атеросклероза.

Наконец, у худых людей повышается риск инфаркта из-за отсутствия физической активности. «Мышцы — главный потребитель глюкозы, активатор обмена веществ. При низкой мышечной массе метаболизм замедляется, развивается метаболический синдром и риски развития воспаления и раннего атеросклероза возрастают в разы вне зависимости от веса человека», — предупредила Соловьева.

