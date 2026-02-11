Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:56, 11 февраля 2026

Историческому максимуму неполной занятости россиян нашли объяснение

Депутат Дмитриева: Охлаждение экономики привело к росту неполной занятости
Кирилл Луцюк

Фото: Freepik

Скачок неполной занятости в России до исторического максимума связан с охлаждением экономики и сокращением объемов производства на предприятиях. Об этом заявила депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Ее процитировали «Известия».

По ее словам, в прошлом году многие компании, столкнувшись со снижением заказов, воздержались от массовых сокращений, так как стремились сохранить квалифицированный персонал.

Дмитриева также обратила внимание на ситуацию в социальных секторах. С одной стороны, государство требует, чтобы работники высшего и школьного образования, науки и здравоохранения получали заработную плату не ниже одной или двух средних по региону. Однако это требование достигается за счет того, что сотрудников оформляют на полставки или на 0,75 ставки при сохранении прежней нагрузки.

По словам профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, перевод сотрудников на режим неполного рабочего времени позволяет компаниям экономить значительные суммы. Максимальные затраты при сокращении составляют три средних месячных оклада сотрудника.

В третьем квартале количество жителей России, трудящихся на условиях неполной занятости, выросло на 12 процентов (610 тысяч человек), достигнув таким образом исторического максимума.

