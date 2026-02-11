Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
13:54, 11 февраля 2026Мир

Лавров высказался о готовности Путина к диалогу с Европой

Лавров заявил, что Путин готов к диалогу в европейскими странами
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент России Владимир Путин все еще готов к возобновлению контактов с европейскими странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Вместе с тем глава российского МИД подчеркнул, что Москва не намерена самостоятельно проявлять инициативу по возобновлению диалога. «Поэтому никаких с нашей стороны намеков и инициатив не будет. Хотят, одумаются — пусть, пожалуйста, обращаются, а мы будем рассматривать эти обращения исходя из наших интересов», — сказал он.

При том Лавров отметил, что некоторые европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и финский лидер Александр Стубб, «очнулись» и начали проявлять соответствующие сигналы.

Ранее Макрон заявил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Французский лидер также отметил, что новую архитектуру безопасности в Европе нужно будет строить с участием России.

