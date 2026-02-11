Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Культура
17:10, 11 февраля 2026Культура

Марго Робби в разы подняла популярность одного романа в России

Интерес к книге «Грозовой перевал» в РФ возрос из-за экранизации с Марго Робби
Андрей Шеньшаков

Фото: Jack Taylor / Reuters

Популярность классического романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» возросла на фоне премьеры голливудской экранизации с Марго Робби в главной роли. Об этом сообщает издание «Газета.Ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса «КИОН Строки».

По информации источника, в январе 2026 года популярность книги возросла в четыре раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сообщается также, что наибольший скачок в продажах произошел в начале 2026-го, когда «Грозовой перевал» обошел по популярности «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, которая ранее занимала лидирующую позицию. Интересно, что 87 процентов читателей — женщины 35–44 лет.

Премьерные показы ленты режиссера Эмеральд Феннел как раз пришлись на этот период. Главные роли в картине исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди.

Ранее оголяющий тело наряд Марго Робби на премьере фильма сравнили с бабушкиной занавеской. 35-летняя звезда кинолент «Барби» и «Волк с Уолл-стрит» вышла в свет с коллегой Джейкобом Элорди.

