18:09, 11 февраля 2026Спорт

Матч клуба РПЛ с иностранной командой отменили из-за начавшейся на поле массовой драки

«Ростов» досрочно завершил товарищеский матч с китайским клубом из-за драки
Владислав Уткин
Игроки

Игроки "Ростова" . Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Товарищеский матч клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» с китайским «Чжэнцзян» отменили из-за начавшейся на поле массовой драки. Об этом сообщается в Telegram-канале российского клуба.

Конфликт ростовчан с игроками иностранной команды вспыхнул в первом тайме. По его завершении было решено прекратить матч. После этого футболисты российского клуба провели тренировку.

9 февраля футболисты «Камаза» и «Крыльев Советов» устроили массовую драку по ходу товарищеского матча на сборе в Турции. В их случае встречу также решили не возобновлять.

По итогам первого круга чемпионата РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в таблице с 21 очком в 18 матчах. Первый матч после паузы ростовчане проведут 28 февраля на выезде с «Краснодаром».

